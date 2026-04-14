Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Контрафакт на 30 млн грн: Киев ужесточает борьбу с нелегальными торговыми точками

МАФ
Город и правоохранители очищают Киев от незаконных сооружений / КГГА

В Киеве был демонтирован незаконно установленный торговый объект на Голосеевском проспекте, где продавали контрафактные подакцизные товары.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев очищают от МАФов без разрешений

Городские службы вместе с правоохранителями проводят проверки объектов, которые могут использоваться для незаконной торговли. В частности, специалисты департамента проработали обращение Бюро экономической безопасности Украины о законности размещения торгового объекта на Голосеевском проспекте. По данным стражей порядка, там реализовывали незаконно изготовленные подакцизные товары, в том числе жидкости для электронных сигарет.

В ходе проверки установлено, что здание было установлено без необходимой разрешительной документации. Город не давал разрешений на его размещение, поэтому объект подлежал демонтажу. Работы выполнило КП "Киевблагоустройство".

В Бюро экономической безопасности отметили, что указанный объект входил в схему незаконного производства, хранения, транспортировки и сбыта жидкостей для электронных сигарет, изготовленных вне государственного контроля. В рамках досудебного расследования детективы провели более 70 обысков в Киеве и Киевской области, изъяв оборудование, ингредиенты и готовую продукцию. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 30 млн. грн.

По предварительным оценкам, из-за реализации этой продукции бюджет мог недополучить около 20 млн грн акцизного налога.

В департаменте отмечают, что такое взаимодействие с правоохранительными органами позволяет оперативно реагировать на нарушения. Размещение торговых объектов в столице должно производиться исключительно в соответствии с действующим законодательством и при наличии всех необходимых разрешений.

С начала года в Киеве демонтировали более 500 МАФов, среди которых от 100 до 150 – это объекты общественного питания. Около трети из них уже не возобновят свою работу

Автор:
Ольга Опенько