Контрафакт на 30 млн грн: Киев ужесточает борьбу с нелегальными торговыми точками

В Киеве был демонтирован незаконно установленный торговый объект на Голосеевском проспекте, где продавали контрафактные подакцизные товары.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев очищают от МАФов без разрешений

Городские службы вместе с правоохранителями проводят проверки объектов, которые могут использоваться для незаконной торговли. В частности, специалисты департамента проработали обращение Бюро экономической безопасности Украины о законности размещения торгового объекта на Голосеевском проспекте. По данным стражей порядка, там реализовывали незаконно изготовленные подакцизные товары, в том числе жидкости для электронных сигарет.

В ходе проверки установлено, что здание было установлено без необходимой разрешительной документации. Город не давал разрешений на его размещение, поэтому объект подлежал демонтажу. Работы выполнило КП "Киевблагоустройство".

В Бюро экономической безопасности отметили, что указанный объект входил в схему незаконного производства, хранения, транспортировки и сбыта жидкостей для электронных сигарет, изготовленных вне государственного контроля. В рамках досудебного расследования детективы провели более 70 обысков в Киеве и Киевской области, изъяв оборудование, ингредиенты и готовую продукцию. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 30 млн. грн.

По предварительным оценкам, из-за реализации этой продукции бюджет мог недополучить около 20 млн грн акцизного налога.

В департаменте отмечают, что такое взаимодействие с правоохранительными органами позволяет оперативно реагировать на нарушения. Размещение торговых объектов в столице должно производиться исключительно в соответствии с действующим законодательством и при наличии всех необходимых разрешений.

С начала года в Киеве демонтировали более 500 МАФов, среди которых от 100 до 150 – это объекты общественного питания. Около трети из них уже не возобновят свою работу