- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Контрафакт на 30 млн грн: Киев ужесточает борьбу с нелегальными торговыми точками
В Киеве был демонтирован незаконно установленный торговый объект на Голосеевском проспекте, где продавали контрафактные подакцизные товары.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Киев очищают от МАФов без разрешений
Городские службы вместе с правоохранителями проводят проверки объектов, которые могут использоваться для незаконной торговли. В частности, специалисты департамента проработали обращение Бюро экономической безопасности Украины о законности размещения торгового объекта на Голосеевском проспекте. По данным стражей порядка, там реализовывали незаконно изготовленные подакцизные товары, в том числе жидкости для электронных сигарет.
В ходе проверки установлено, что здание было установлено без необходимой разрешительной документации. Город не давал разрешений на его размещение, поэтому объект подлежал демонтажу. Работы выполнило КП "Киевблагоустройство".
В Бюро экономической безопасности отметили, что указанный объект входил в схему незаконного производства, хранения, транспортировки и сбыта жидкостей для электронных сигарет, изготовленных вне государственного контроля. В рамках досудебного расследования детективы провели более 70 обысков в Киеве и Киевской области, изъяв оборудование, ингредиенты и готовую продукцию. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 30 млн. грн.
По предварительным оценкам, из-за реализации этой продукции бюджет мог недополучить около 20 млн грн акцизного налога.
В департаменте отмечают, что такое взаимодействие с правоохранительными органами позволяет оперативно реагировать на нарушения. Размещение торговых объектов в столице должно производиться исключительно в соответствии с действующим законодательством и при наличии всех необходимых разрешений.
С начала года в Киеве демонтировали более 500 МАФов, среди которых от 100 до 150 – это объекты общественного питания. Около трети из них уже не возобновят свою работу