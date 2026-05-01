В Киеве ежедневно демонтируют около пяти МАФов и других объектов благоустройства

В Киеве с 2024 года демонтировано более 5,7 тыс. самовольно размещенных объектов, включая малые архитектурные формы (МАФы), временные сооружения (ВС) и другие элементы благоустройства. С начала этого года убрали около 370 объектов.

Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева в ответ на запрос.

В прошлом году сообщалось, что к 2026 году планировалось демонтировать в Киеве около 8 тыс. киосков.

"В целом количество объектов, которые будут демонтированы в течение полутора лет и наши планы будут продлены на следующий год (2026 год - ред.), составляет около 8 тыс. штук", - заявлял директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов в июне прошлого года в эфире одного из украинских телеканалов.

Всего с начала 2024 года КП "Киевблагоустройство" приняты меры по демонтажу 5794 элементов благоустройства, а именно:

2024 год – 2016;

2025 год – 3240;

с начала 2026 года – 538.

Для выполнения поручений Департамента КП "Киевблагоустройство" в первом квартале 2026 года было демонтировано 369 элементов благоустройства.

Новые правила размещения через аукционы

В 2024 году Киевсовет утвердил новый порядок использования элементов благоустройства для размещения временных построек. Теперь право на установку торговых точек, вендинговых автоматов, зарядных станций или почтоматов предоставляется исключительно через электронные аукционы в системе ProZorro.Продажи .

Такой подход должен обеспечить прозрачность, конкуренцию и равный доступ бизнеса в городские локации, заявляют в Департаменте территориального контроля города.

3 дня на демонтаж

Согласно правилам благоустройства, в случае обнаружения незаконно установленного сооружения владелец получает предписание с требованием устранить нарушения в течение трех дней. В случае невыполнения демонтаж осуществляется на средства городского бюджета.

Судебная практика в пользу города

В 2024–2026 годах в Департамент подано 45 исков об обжаловании демонтажей. Только в одном случае суд принял решение не в пользу городских властей, сообщает Департамент территориального контроля Киева.

Около 87 млн грн на демонтаже

В 2025 году КП "Киевблагоустройство" получило из городского бюджета средства в сумме 86 928,5 тыс. грн. на обеспечение проведения мероприятий по демонтажу (перевозке и хранению) самовольно установленных и бесхозных малых архитектурных форм, временных сооружений и других объектов на территории Киева.

Легализация вместо стихийной торговли

В городской власти отмечают: после демонтажа незаконных объектов предприниматели могут легально размещать бизнес через участие в аукционах и заключение договоров аренды элементов благоустройства.

Ожидается, что такая модель будет способствовать упорядочению городского пространства и детенизации малого бизнеса в столице.

Треть демонтированных в Киеве МАФов не возобновит свою работу

Ресторанная консультантка Ольга Насонова отмечала Delo.ua, что среди демонтированных более 500 малых архитектурных форм (МАФов), от 100 до 150 – это объекты общепита. Около трети из них уже не возобновят свою работу.

Напомним, в июле прошлого года в Киеве стартовало установка первых временных сооружений, выполненных по унифицированным архетипам. Новые объекты отвечают утвержденным стандартам внешнего вида и габаритам. Первые конструкции малых архитектурных форм уже размещены в Печерском районе.

Справка

Что включает понятие "элементы благоустройства" (по предоставленной информации от КГГА).

К малым архитектурным формам (МАФам) относятся:

⦁ беседки, павильоны, навесы;

⦁ парковые арки (аркады), колонны (колонады);

⦁ уличные вазы, вазоны, амфоры;

⦁ декоративная и игровая скульптура;

⦁ уличная мебель (скамейки, столы, скамьи);

⦁ лестницы, балюстрады;

⦁ парковые мостики;

⦁ ограждения, ворота, решетки;

⦁ информационные стенды, доски, вывески;

⦁ другие подобные объекты благоустройства.

К временным сооружениям (ВС) относятся объекты, которые могут включать или совмещать функции МАФов, в частности:

⦁ торговые павильоны и киоски;

⦁ сооружения для предпринимательской деятельности;

⦁ объекты социально-культурного или бытового назначения;

⦁ вендинговые автоматы, почтоматы;

⦁ зарядные станции для электротранспорта;

⦁ другие подобные конструкции.

К категории - другие элементы благоустройства относятся любые другие объекты, которые размещаются в городском пространстве и подпадают под регулирование правил благоустройства, в том числе:

⦁ установлены на земельных участках города;

⦁ оказывают влияние на организацию городского пространства;

⦁ размещены без надлежащих разрешительных документов.