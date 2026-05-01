В Киеве ежедневно демонтируют около пяти МАФов и других объектов благоустройства
В Киеве с 2024 года демонтировано более 5,7 тыс. самовольно размещенных объектов, включая малые архитектурные формы (МАФы), временные сооружения (ВС) и другие элементы благоустройства. С начала этого года убрали около 370 объектов.
Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева в ответ на запрос.
В прошлом году сообщалось, что к 2026 году планировалось демонтировать в Киеве около 8 тыс. киосков.
"В целом количество объектов, которые будут демонтированы в течение полутора лет и наши планы будут продлены на следующий год (2026 год - ред.), составляет около 8 тыс. штук", - заявлял директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов в июне прошлого года в эфире одного из украинских телеканалов.
Всего с начала 2024 года КП "Киевблагоустройство" приняты меры по демонтажу 5794 элементов благоустройства, а именно:
- 2024 год – 2016;
- 2025 год – 3240;
- с начала 2026 года – 538.
Для выполнения поручений Департамента КП "Киевблагоустройство" в первом квартале 2026 года было демонтировано 369 элементов благоустройства.
Новые правила размещения через аукционы
В 2024 году Киевсовет утвердил новый порядок использования элементов благоустройства для размещения временных построек. Теперь право на установку торговых точек, вендинговых автоматов, зарядных станций или почтоматов предоставляется исключительно через электронные аукционы в системе ProZorro.Продажи .
Такой подход должен обеспечить прозрачность, конкуренцию и равный доступ бизнеса в городские локации, заявляют в Департаменте территориального контроля города.
3 дня на демонтаж
Согласно правилам благоустройства, в случае обнаружения незаконно установленного сооружения владелец получает предписание с требованием устранить нарушения в течение трех дней. В случае невыполнения демонтаж осуществляется на средства городского бюджета.
Судебная практика в пользу города
В 2024–2026 годах в Департамент подано 45 исков об обжаловании демонтажей. Только в одном случае суд принял решение не в пользу городских властей, сообщает Департамент территориального контроля Киева.
Около 87 млн грн на демонтаже
В 2025 году КП "Киевблагоустройство" получило из городского бюджета средства в сумме 86 928,5 тыс. грн. на обеспечение проведения мероприятий по демонтажу (перевозке и хранению) самовольно установленных и бесхозных малых архитектурных форм, временных сооружений и других объектов на территории Киева.
Легализация вместо стихийной торговли
В городской власти отмечают: после демонтажа незаконных объектов предприниматели могут легально размещать бизнес через участие в аукционах и заключение договоров аренды элементов благоустройства.
Ожидается, что такая модель будет способствовать упорядочению городского пространства и детенизации малого бизнеса в столице.
Треть демонтированных в Киеве МАФов не возобновит свою работу
Ресторанная консультантка Ольга Насонова отмечала Delo.ua, что среди демонтированных более 500 малых архитектурных форм (МАФов), от 100 до 150 – это объекты общепита. Около трети из них уже не возобновят свою работу.
Напомним, в июле прошлого года в Киеве стартовало установка первых временных сооружений, выполненных по унифицированным архетипам. Новые объекты отвечают утвержденным стандартам внешнего вида и габаритам. Первые конструкции малых архитектурных форм уже размещены в Печерском районе.
Справка
Что включает понятие "элементы благоустройства" (по предоставленной информации от КГГА).
К малым архитектурным формам (МАФам) относятся:
⦁ беседки, павильоны, навесы;
⦁ парковые арки (аркады), колонны (колонады);
⦁ уличные вазы, вазоны, амфоры;
⦁ декоративная и игровая скульптура;
⦁ уличная мебель (скамейки, столы, скамьи);
⦁ лестницы, балюстрады;
⦁ парковые мостики;
⦁ ограждения, ворота, решетки;
⦁ информационные стенды, доски, вывески;
⦁ другие подобные объекты благоустройства.
К временным сооружениям (ВС) относятся объекты, которые могут включать или совмещать функции МАФов, в частности:
⦁ торговые павильоны и киоски;
⦁ сооружения для предпринимательской деятельности;
⦁ объекты социально-культурного или бытового назначения;
⦁ вендинговые автоматы, почтоматы;
⦁ зарядные станции для электротранспорта;
⦁ другие подобные конструкции.
К категории - другие элементы благоустройства относятся любые другие объекты, которые размещаются в городском пространстве и подпадают под регулирование правил благоустройства, в том числе:
⦁ установлены на земельных участках города;
⦁ оказывают влияние на организацию городского пространства;
⦁ размещены без надлежащих разрешительных документов.