В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы: где они появились

В столице продолжают развивать сеть небольших зеленых зон — так называемых "карманных скверов". С начала года районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений (УЗН) уже обустроили 6 таких локаций.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, при создании новых и обновлении действующих общественных пространств городские власти делают ставку на современные подходы к озеленению, благоустройству и принципам безбарьерности.

"Комфорт города измеряется не только большими парками или масштабными инфраструктурными проектами. Иногда достаточно небольшого уютного пространства возле дома, где можно отдохнуть или провести время с детьми. Именно поэтому мы уделяем внимание развитию карманных скверов в разных районах Киева", - отметил Мондриевский.

В каких районах Киева уже обновили локации:

Деснянский район: на улице Лисковской создали новый минисквер, ставший продолжением "Аллеи добровольческих батальонов". Там высадили деревья и декоративные злаки, обновили газон, выложили дорожки с тактильной плиткой и установили освещение на солнечных батареях.

на улице Лисковской создали новый минисквер, ставший продолжением "Аллеи добровольческих батальонов". Там высадили деревья и декоративные злаки, обновили газон, выложили дорожки с тактильной плиткой и установили освещение на солнечных батареях. Голосеевский район: завершена вторая очередь работ на бульваре Владимиро-Лыбидском. Здесь обустроили площадки из ФЭМ-плитки под новые лавы, добавили кусты и злаковые растения.

завершена вторая очередь работ на бульваре Владимиро-Лыбидском. Здесь обустроили площадки из ФЭМ-плитки под новые лавы, добавили кусты и злаковые растения. Печерский район: новую зеленую зону обустроили на бульваре Николая Михновского возле станции метро "Зверинецкая".

новую зеленую зону обустроили на бульваре Николая Михновского возле станции метро "Зверинецкая". Святошинский район: минисквер со скамеечками и многолетними растениями появился на перекрестке улиц Чернобыльской и Ореста Васкула.

минисквер со скамеечками и многолетними растениями появился на перекрестке улиц Чернобыльской и Ореста Васкула. Шевченковский район: на Бельгийской аллее высадили деревья, сформировали живую изгородь и установили уличную мебель.

на Бельгийской аллее высадили деревья, сформировали живую изгородь и установили уличную мебель. Соломенский район: новый сквер обустроили на проспекте Воздушных Сил на месте демонтированных незаконных МАФов (временных сооружений). Там провели комплексное озеленение и установили ряды.

До конца года в Киеве планируют создать еще 4 таких локации – в Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах.

Напомним, в Киеве с 2024 года демонтировано более 5,7 тыс. самовольно размещенных объектов, включая малые архитектурные формы (МАФы), временные сооружения (ТС) и другие элементы благоустройства. С начала этого года убрали около 370 объектов.