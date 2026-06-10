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В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы: где они появились

сквер
В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы / КГГА

В столице продолжают развивать сеть небольших зеленых зон — так называемых "карманных скверов". С начала года районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений (УЗН) уже обустроили 6 таких локаций.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, при создании новых и обновлении действующих общественных пространств городские власти делают ставку на современные подходы к озеленению, благоустройству и принципам безбарьерности.

"Комфорт города измеряется не только большими парками или масштабными инфраструктурными проектами. Иногда достаточно небольшого уютного пространства возле дома, где можно отдохнуть или провести время с детьми. Именно поэтому мы уделяем внимание развитию карманных скверов в разных районах Киева", - отметил Мондриевский.

В каких районах Киева уже обновили локации:

  • Деснянский район: на улице Лисковской создали новый минисквер, ставший продолжением "Аллеи добровольческих батальонов". Там высадили деревья и декоративные злаки, обновили газон, выложили дорожки с тактильной плиткой и установили освещение на солнечных батареях.
  • Голосеевский район: завершена вторая очередь работ на бульваре Владимиро-Лыбидском. Здесь обустроили площадки из ФЭМ-плитки под новые лавы, добавили кусты и злаковые растения.
  • Печерский район: новую зеленую зону обустроили на бульваре Николая Михновского возле станции метро "Зверинецкая".
  • Святошинский район: минисквер со скамеечками и многолетними растениями появился на перекрестке улиц Чернобыльской и Ореста Васкула.
  • Шевченковский район: на Бельгийской аллее высадили деревья, сформировали живую изгородь и установили уличную мебель.
  • Соломенский район: новый сквер обустроили на проспекте Воздушных Сил на месте демонтированных незаконных МАФов (временных сооружений). Там провели комплексное озеленение и установили ряды.

До конца года в Киеве планируют создать еще 4 таких локации – в Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах.

Фото 2 — В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы: где они появились
Фото 3 — В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы: где они появились
Фото 4 — В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы: где они появились
Фото 5 — В Киеве вместо МАФов обустроили новые минискверы: где они появились

Напомним, в Киеве с 2024 года демонтировано более 5,7 тыс. самовольно размещенных объектов, включая малые архитектурные формы (МАФы), временные сооружения (ТС) и другие элементы благоустройства. С начала этого года убрали около 370 объектов.

Автор:
Татьяна Бессараб