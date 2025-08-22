На банківських рахунках українців зберігається майже півтора трильйони гривень

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі ФОПів) в банках України склала 1,48 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб:

вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їх вкладів склала 167,7 млрд грн.

Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

від 10 до 200 000 грн на рахунках — 56,99% вкладників;

від 200 000 до 400 000 грн зберігають 0,97%;

від 400 000 до 600 000 грн у 0,37% громадян;

понад 600 000 грн на рахунку 0,58%.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках фонду відповідно до розподілу банків НБУ на групи складає:

Варто зазначити, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,39 трлн грн.