- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На банківських рахунках українців зберігається майже півтора трильйони гривень
Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі ФОПів) в банках України склала 1,48 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Із загальної суми вкладів фізичних осіб:
- вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);
- вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їх вкладів склала 167,7 млрд грн.
Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
- від 10 до 200 000 грн на рахунках — 56,99% вкладників;
- від 200 000 до 400 000 грн зберігають 0,97%;
- від 400 000 до 600 000 грн у 0,37% громадян;
- понад 600 000 грн на рахунку 0,58%.
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках фонду відповідно до розподілу банків НБУ на групи складає:
Варто зазначити, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,39 трлн грн.