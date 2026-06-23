Спроба сховатися від перевірки НБУ коштувала фінансовій компанії ліцензії на факторинг і кредити

Національний банк України відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп" (ЄДРПОУ 43450984). Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 червня 2026 року.

Що порушила компанія?

У травні 2026 року Нацбанк запланував позапланову інспекційну перевірку цієї установи. Проте перевірку провести не вдалося. Фахівці зафіксували факт відмови від інспекції, оскільки протягом першого дня процедури на місці не було особи, яка мала повноваження представляти інтереси компанії.

Оскільки відсутність уповноваженого представника унеможливила роботу інспекторів, НБУ застосував захід впливу у вигляді анулювання ліцензії. Такі наслідки передбачені законом "Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також Положенням про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Як зазначили у Нацбанку, адміністративні акти Нацбанку набирають чинності з дня доведення їх до відома компанії, а офіційним днем вважається день, коли документ було надіслано поштою.

Про компанію

ТОВ "ФК "Солід Груп" — це українська фінансова компанія, що спеціалізувалася на наданні фінансових послуг, таких як кредитування юридичних осіб, фінансовий лізинг та факторинг.

За даними YouControl, "ФК "Солід Груп",була зареєстрована у січні 2020 року. Розмір її статутного капіталу складає 17 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником є Євген Христосов.

Нагадаємо, 13 травня НБУ застосував до ТОВ "Профіт Файненс" захід впливу у вигляді письмової вимоги усунути порушення законодавства. Причиною стало ненадання компанією інформації та документів, які запитував регулятор у встановлені строки.