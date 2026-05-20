Фінансова компанія втратила ліцензію на кредитування через порушення вимог НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії у ТОВ “ФК ”Сварог Фінанс" через повторне порушення нормативів капіталу.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг затвердив 18 травня 2026 року.

Компанія втратила право на надання таких фінансових послуг, як факторинг, а також надання коштів та банківських металів у кредит.

Причини застосування заходу впливу

Підставою для такого кроку стало повторне порушення фінансовою компанією обов'язкових для виконання пруденційних вимог щодо розміру власного капіталу.

Ці норми визначені в Положенні про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженому постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192.

Такі дії регулятор кваліфікував як повторне порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199.

Раніше до ТОВ "ФК " Сварог Фінанс " вже було застосовано вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.