Нацбанк відкликав ліцензію у небанківської фінансової установи: яка причина

Національний банк України відкликав ліцензію у ТОВ “Ассістент Фінанс” та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили на підставі заяви самої компанії.

Нацбанк відкликав ліцензію

Національний банк України відкликав у ТОВ "Ассіст Фінанс" ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання кредитних послуг і факторингу.

Як повідомили в НБУ, ліцензію було відкликано на підставі власної заяви компанії.

У зв’язку з цим ТОВ "Ассіст Фінанс" також виключили з Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 14 травня 2026 року.

Що відомо про компанію

ТОВ "Ассіст Фінанс" зареєстроване в 2018 році. Розмір статутного капіталу компанії становить 5,5 млн грн.

Керівником компанії є Оксана Калашник. Основний вид діяльності — надання фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення. Також компанія працювала у сфері кредитування, стягнення платежів та супроводу фінансових послуг.

Засновником і кінцевим бенефіціаром вказаний Олександр Андрієвський, якому належить 100% статутного капіталу компанії.

Юридична адреса компанії зареєстрована у Києві.

