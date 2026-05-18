Нацбанк відкликав ліцензію у небанківської фінансової установи: яка причина
Національний банк України відкликав ліцензію у ТОВ “Ассістент Фінанс” та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили на підставі заяви самої компанії.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Нацбанк відкликав ліцензію
Національний банк України відкликав у ТОВ "Ассіст Фінанс" ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання кредитних послуг і факторингу.
Як повідомили в НБУ, ліцензію було відкликано на підставі власної заяви компанії.
У зв’язку з цим ТОВ "Ассіст Фінанс" також виключили з Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог чинного законодавства.
Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 14 травня 2026 року.
Що відомо про компанію
ТОВ "Ассіст Фінанс" зареєстроване в 2018 році. Розмір статутного капіталу компанії становить 5,5 млн грн.
Керівником компанії є Оксана Калашник. Основний вид діяльності — надання фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення. Також компанія працювала у сфері кредитування, стягнення платежів та супроводу фінансових послуг.
Засновником і кінцевим бенефіціаром вказаний Олександр Андрієвський, якому належить 100% статутного капіталу компанії.
Юридична адреса компанії зареєстрована у Києві.
Раніше повідомлялося, що НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія "Фінхаус". Фінкомпанія також була виключена з Державного реєстру фінансових установ.