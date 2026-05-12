НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії "Схід Фінанс" через відмову у перевірці

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ "Схід Фінанс" (ЄДРПОУ 38421401). Регулятор відкликав ліцензію, що дозволяла компанії надавати послуги з факторингу, кредитування, а також операцій із банківськими металами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 травня 2026 року.

Причина відкликання ліцензії

Підставою для такого рішення стала неможливість проведення позапланової перевірки у лютому-березні 2026 року. Слідство зафіксувало факт відмови компанії у співпраці з інспекційною групою. Представники ТОВ " Схід Фінанс " не надали необхідні документи та інформацію, що заблокувало процес інспекції.

Згідно із законом "Про фінансові послуги та фінансові компанії", перешкоджання перевірці або ненадання даних є прямою підставою для анулювання ліцензії.

Наслідки для компанії

Із 11 травня 2026 року ТОВ " Схід Фінанс" офіційно втратила право на фінансову діяльність. Компанії заборонено:

укладати нові договори про надання фінансових послуг;

продовжувати термін дії вже наявних угод;

збільшувати суми зобов’язань за чинними контрактами.

Рішення набрало чинності з моменту його надсилання на електронну пошту компанії, як це передбачено Законом "Про адміністративну процедуру".

Раніше повідомлялося, що НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія "Фінхаус" (ЄДРПОУ 43576538). Фінкомпанія також була виключена з Державного реєстру фінансових установ.