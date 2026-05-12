НБУ отозвал лицензию финкомпании "Восток Финанс" из-за отказа в проверке
Национальный банк Украины применил меру влияния к ООО "Восток Финанс" (ЕГРПОУ 38421401). Регулятор отозвал лицензию, позволяющую компании оказывать услуги по факторингу, кредитованию, а также операциям с банковскими металлами.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 мая 2026 года.
Причина отзыва лицензии
Основанием такого решения стала невозможность проведения внеплановой проверки в феврале-марте 2026 года. Следствие зафиксировало факт отказа компании в сотрудничестве с инспекционной группой. Представители ООО "Восток денег" не предоставили нужные документы и информацию, что заблокировало процесс инспекции.
Согласно закону "О финансовых услугах и финансовых компаниях", препятствование проверке или непредоставлению данных является прямым основанием для аннулирования лицензии.
Последствия для компании
С 11 мая 2026 года ООО "Восток Финанс" официально утратило право на финансовую деятельность. Компании запрещены:
- заключать новые договоры о предоставлении финансовых услуг;
- продлевать срок действия уже имеющихся соглашений;
- увеличивать суммы обязательств по действующим контрактам.
Решение вступило в силу с момента его отправки по электронной почте компании, как это предусмотрено Законом "Об административной процедуре".
Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания "Финхаус" (ЕГРПОУ 43576538). Финкомпания также была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.