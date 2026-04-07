НБУ отозвал лицензии у двух финансовых компаний: кого исключили из реестра

Национальный банк Украины отозвал лицензии у двух небанковских финансовых учреждений и исключил их из Государственного реестра. Решение было принято на основании поданных компаниями заявлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Регулятор отозвал лицензии

Речь идет о ООО "Райффайзен Лизинг", которое осуществляло деятельность в сфере финансового лизинга, а также о ПО "Ломбард "Про100Кредит" ООО "Интеринвест XXI век и компания", что предоставляло кредиты под залог и операции с банковскими металлами.

Согласно действующему положению об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, оба учреждения исключены из реестра в связи с отзывом лицензий на соответствующие виды деятельности.

Решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 2 апреля 2026 года.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, ООО Райффайзен Лизинг зарегистрировано в 2006 году.

Компания специализируется на предоставлении услуг финансового лизинга – в частности, финансировании приобретения транспорта, техники и оборудования для бизнеса. Также осуществляет сделки, связанные с продажей и арендой транспортных средств и специализированной техники.

Уставный капитал составляет 1,24 млрд. грн. Руководителем с мая 2018 года является Юрий Хитренко.

Полное название – общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен Лизинг" (LLC Raiffeisen Leasing).

Основателями компании являются:

Raiffeisen-Leasing International GmbH (Австрия) – 12,92%;

АО "Райффайзен Банк" – 87,07%.

Органами управления являются общее собрание, совет директоров и наблюдательный совет.

Согласно данным YouControl, ПО "Ломбард "Про100Кредит" ООО "Интеринвест XXI век и компания" зарегистрировано в 2008 году.

Учреждение работает в сфере кредитования и специализируется на предоставлении краткосрочных ссуд под залог имущества, а также операциях с банковскими металлами в формате ломбардного кредитования.

Уставный капитал составляет 210 тыс. Грн. Руководителем с июля 2015 года является Юлия Авдий.

Основателями являются:

ООО "Интеринвест ХХІ века" – 9,75%;

Дмитрий Тележинский – 90,25% (также является конечным бенефициаром).

Напомним, Национальный банк Украины ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований при ухудшении их финансового положения.