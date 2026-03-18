Аннулирование лицензии ООО "Константа Компани" подтверждено судом: детали

Шестой апелляционный административный суд подтвердил правомерность решения Нацбанка Украины об аннулировании лицензии ООО "Константа Компани" на торговлю валютными ценностями. Апелляция компании оставлена без удовлетворения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Аннулирование лицензии ООО "Константа Компани"

Шестой апелляционный административный суд 11 марта 2026 подтвердил законность решения Национального банка Украины об отзыве лицензии ООО "Константа Компани" на торговлю валютными ценностями. Ранее компания носила название ООО "ФК Константа М".

Суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "Константа Компани" и подтвердил решение Киевского окружного административного суда от 19 мая 2025 года, которым компании было отказано в иске о признании незаконным и отмене решения НБУ об отзыве лицензии.

Таким образом, решение Нацбанка об аннулировании лицензии остается в силе.

Напомним, в августе 2022 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии ООО "ФК Константа М" на торговлю валютными ценностями из-за нарушения валютного законодательства.

В частности, нарушения заключались в препятствовании членам инспекционной группы НБУ во время проведения внеплановой проверки одного из пунктов обмена валюты в Киеве, проведении валютно-обменной операции без надлежащего документального оформления и невозвращении инспекционной группе средств в национальной валюте, предоставленных для проверочной операции (операции сторон).

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Константа М", код ЕГРПОУ 37092516, было зарегистрировано в 2010 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 302 тыс. грн.

Основной вид деятельности – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Другие виды деятельности:

Неспециализированная оптовая торговля.

Розничная торговля горючим.

Розничная торговля другими товарами в специализированных магазинах.

Бенефициарный владелец – Телийчук Сергей.

