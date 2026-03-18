Анулювання ліцензії ТОВ "Константа Компані" підтверджено судом: деталі

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення Нацбанку України про анулювання ліцензії ТОВ "Константа Компані" на торгівлю валютними цінностями. Апеляцію компанії залишено без задоволення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Анулювання ліцензії ТОВ "Константа Компані"

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 березня 2026 року підтвердив законність рішення Національного банку України про відкликання ліцензії ТОВ "Константа Компані" на торгівлю валютними цінностями. Раніше компанія носила назву ТОВ "ФК Константа М".

Суд апеляційної інстанції залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВ "Константа Компані" та підтвердив рішення Київського окружного адміністративного суду від 19 травня 2025 року, яким компанії було відмовлено у позові про визнання незаконним і скасування рішення НБУ щодо відкликання ліцензії.

Таким чином, рішення Нацбанку про анулювання ліцензії залишається чинним.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Національний банк України прийняв рішення про відкликання ліцензії ТОВ "ФК Константа М" на торгівлю валютними цінностями через порушення валютного законодавства.

Зокрема, порушення полягали в перешкоджанні членам інспекційної групи НБУ під час проведення позапланової перевірки одного з пунктів обміну валюти у Києві, проведенні валютно-обмінної операції без належного документального оформлення та неповерненні інспекційній групі коштів у національній валюті, наданих для перевірочної операції (операції сторно).

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Константа М", код ЄДРПОУ 37092516, було зареєстровано в 2010 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 302 тис. грн

Основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом і подібними продуктами.

Інші види діяльності:

Неспеціалізована оптова торгівля.

Роздрібна торгівля пальним.

Роздрібна торгівля іншими новими товарами в спеціалізованих магазинах.

Бенефіціарний власник - Телійчук Сергій.

