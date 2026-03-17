НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії "Асап": що відомо

Національний банк відкликав ліцензію у фінансової компанії “Асап” на надання послуги факторингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк анулював ліцензію компанії

Відповідне рішення 16 березня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Підставою для такого кроку стало те, що під час позапланової інспекційної перевірки регулятор встановив відсутність компанії за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно зі статтею 56 Закону України "Про Національний банк України", адміністративні акти НБУ набирають чинності з дня доведення їх до відома компанії у порядку, визначеному законом "Про адміністративну процедуру". Днем повідомлення вважається дата надсилання рішення на електронну адресу фінансової компанії "Асап".

Починаючи з 16 березня 2026 року, компанія не має права надавати фінансові послуги, зокрема укладати нові договори про надання фінансових послуг, продовжувати строк дії чинних договорів або збільшувати обсяг зобов’язань за ними.

Про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Асап" було зареєстровано в 2020 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10,97 млн грн.

Компанія надає різні фінансові послуги, зокрема послуги, пов’язані з фінансовими операціями, що не належать до сфери страхування чи пенсійного забезпечення.

Також її діяльність включає посередництво в операціях із цінними паперами або товарами та надання кредитування.

Бенефіціарний власник - Винничук Марія.

Що таке факторинг?

Факторинг —фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення заборгованості та зниження витрат з ведення рахунків. Спочатку факторинг з'явився як операція торгових посередників, а потім отримав форму кредитування.

Відповідно до законодавства України факторинг належить до фінансових послуг, та здійснювати факторингові операції мають право банки, фінансові установи, колекторські компанії, приватні підприємці.

Факторинг і кредит можуть здатися схожими, але між ними існують важливі відмінності.

Кредитування передбачає дві сторони — позичальника і банк. У факторингу ж беруть участь три сторони: продавець, який отримує фінансування від фактора; банк-фактор; і покупець (дебітор), який сплачує борг безпосередньо фактору, а не продавцю.

На відміну від кредиту, кошти по факторингу не потребують повернення продавцем. При кредитуванні всі фінансові ризики несе позичальник, тоді як факторинг значно знижує ризики для продавця.

Вартість факторингових послуг формується комісією за договором, а вартість кредиту — процентною ставкою, яка залежить від умов угоди і кредитного рейтингу позичальника.

