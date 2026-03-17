НБУ отозвал лицензию у финансовой компании "Ассап": что известно

Национальный банк отозвал лицензию у финансовой компании Асап на предоставление услуги факторинга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Соответствующее решение 16 марта 2026 года принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Основанием для такого шага стало то, что во время внеплановой инспекционной проверки регулятор установил отсутствие компании по местонахождению, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно статье 56 Закона Украины "Об Национальном банке Украины", административные акты НБУ вступают в силу со дня доведения их до сведения компании в порядке, определенном законом "Об административной процедуре". Днем сообщения считается дата отправки решения по электронному адресу финансовой компании "Асап".

Начиная с 16 марта 2026 года компания не имеет права предоставлять финансовые услуги, в частности заключать новые договоры о предоставлении финансовых услуг, продлевать срок действия действующих договоров или увеличивать объем обязательств по ним.

О компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Асап" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,97 млн. грн.

Компания предоставляет различные финансовые услуги, в частности, услуги, связанные с финансовыми операциями, не относящимися к сфере страхования или пенсионному обеспечению.

Также ее деятельность включает посредничество в операциях с ценными бумагами или товарами и предоставление кредитования.

Бенефициарный владелец – Винничук Мария.

Что такое факторинг?

Факторинг - финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторской задолженности факторинговой компании с целью мгновенного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и снижения расходов по ведению счетов. Первоначально факторинг появился как операция торговых посредников, а затем получил форму кредитования.

В соответствии с законодательством Украины факторинг относится к финансовым услугам и осуществлять факторинговые операции имеют право банки, финансовые учреждения, коллекторские компании, частные предприниматели.

Факторинг и кредит могут показаться схожими, но между ними существуют важные отличия.

Кредитование предусматривает две стороны – заемщика и банк. В факторинге участвуют три стороны: продавец, получающий финансирование от фактора; банк-фактор; и покупатель (дебитор), уплачивающий долг непосредственно фактору, а не продавцу.

В отличие от кредита, средства по факторингу не требуют возврата продавцом. При кредитовании все денежные опасности несет заемщик, тогда как факторинг существенно понижает опасности для торговца.

Стоимость факторинговых услуг формируется комиссией по договору, а стоимость кредита процентной ставкой, которая зависит от условий сделки и кредитного рейтинга заемщика.

