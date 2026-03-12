Суд подтвердил законность мер влияния НБУ против финансовой компании "Виктория"

Шестой апелляционный административный суд постановлением от 4 марта 2026 года подтвердил правомерность действий Национального банка Украины в отношении ООО "Финансовая компания "Виктория". Иск финучреждения об отмене меры влияния был отклонен, а судебные решения вступили в законную силу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что нарушила финкомпания?

В июне 2024 года Национальный банк применил к ФК "Виктория" меру влияния в виде письменной оговорки. Основанием стали нарушения Правил организации статистической отчетности в условиях особого периода (Правила №140).

Финансовая компания не соблюдала установленный порядок работы с отчетностью по вопросам ПИК/ФТ (предотвращение отмывания доходов и финансирования терроризма). В частности, зафиксированы следующие факты:

представление изменений в статистическую отчетность с нарушением определенных сроков;

несоблюдение процедуры замены файлов и исправления ошибок в данных, подаваемых в НБУ.

Суд установил, что действия регулятора отвечали требованиям действующего законодательства, а наложенная оговорка является обоснованной реакцией на нарушение порядка отчетности финансовым учреждением.

Напомним, в феврале НБУ применил письменную оговорку к платежной компании.