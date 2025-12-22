Верховный Суд подтвердил правомерность решения НБУ по непрозрачной структуре собственности "Ингосстрах"

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 декабря 2025 подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о признании структуры собственности ЧАО "СК Ингосстрах" непрозрачной.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу страховщика на постановление Третьего апелляционного административного суда от 6 декабря 2023 года, которым также подтверждалась законность решения НБУ. Это решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук отметил, что суд пришел к правильному выводу: даже если ни один акционер финансового учреждения не владеет 10% или более акций, в структуре собственности должны отражаться лица, реально оказывающие значительное влияние на управление или деятельность учреждения. Это позволяет определить конечных бенефициарных владельцев или других лиц, реально влияющих на управление финансовым учреждением.

Национальный банк ранее сообщил "Ингосстраху", что из структуры собственности компании невозможно установить лиц, оказывающих значительное влияние на управление или деятельность страховщика. Ни один акционер не владеет 10% акций, а данных о лицах, имеющих независимое от формального владения влияние, нет. Это несоответствие есть признак непрозрачной структуры собственности.

Поскольку компания не устранила нарушения, 23 марта 2023 г. НБУ аннулировал ее лицензии на осуществление финансовой деятельности, а 29 марта исключил "Ингосстрах" из Государственного реестра финансовых учреждений. Несоответствие структуры собственности требованиям законодательства является основанием для аннулирования лицензий в соответствии со статьей 381 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

"Ингосстрах" обжаловало решение НБУ в судах. Днепропетровский окружной административный суд 12 сентября 2023 удовлетворил иск компании, однако апелляционная инстанция и Верховный Суд подтвердили правовую позицию Национального банка.

Напомним, страховая компания "Ингосстрах" фигурирует по уголовному делу по растрате денег Приватбанка накануне его национализации. Ингосстрах был признан Национальным банком Украины связанным с бывшими владельцами Приватбанка.

23 марта 2023 года Нацбанк аннулировал лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг СК "Ингосстрах" из-за несоответствия ее структуры собственности требованиям законодательства Украины. 29 марта страховщик был исключен из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием ранее всех лицензий.