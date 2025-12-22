Верховний Суд підтвердив правомірність рішення НБУ щодо непрозорої структури власності "Інгосстрах"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 16 грудня 2025 року підтвердив правомірність рішення Національного банку України про визнання структури власності ПрАТ "СК Інгосстрах" непрозорою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу страховика на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 6 грудня 2023 року, якою також підтверджувалася законність рішення НБУ. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук зазначив, що суд дійшов правильного висновку: навіть якщо жоден акціонер фінансової установи не володіє 10% чи більше акцій, у структурі власності повинні відображатися особи, які реально здійснюють значний вплив на управління чи діяльність установи. Це дає змогу визначити кінцевих бенефіціарних власників або інших осіб, які реально впливають на управління фінансовою установою.

Національний банк раніше повідомив "Інгосстрах", що зі структури власності компанії неможливо встановити осіб, які здійснюють значний вплив на управління або діяльність страховика. Жоден акціонер не володіє 10% акцій, а даних про осіб, які мають незалежний від формального володіння вплив, немає. Ця невідповідність є ознакою непрозорої структури власності.

Оскільки компанія не усунула порушення, 23 березня 2023 року НБУ анулював її ліцензії на провадження фінансової діяльності, а 29 березня виключив "Інгосстрах" з Державного реєстру фінансових установ. Невідповідність структури власності вимогам законодавства є підставою для анулювання ліцензій відповідно до статті 381 закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

"Інгосстрах" оскаржило рішення НБУ у судах. Дніпропетровський окружний адміністративний суд 12 вересня 2023 року задовольнив позов компанії, однак апеляційна інстанція та Верховний Суд підтвердили правову позицію Національного банку.

Нагадаємо, страхова компанія "Інгосстрах" фігурує у кримінальній справі щодо розтрати грошей Приватбанку напередодні його націоналізації. "Інгосстрах" був визнаний Національним банком України пов’язаним із колишніми власниками Приватбанку.

23 березня 2023 року Нацбанк анулював ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг СК "Інгосстрах" через невідповідність її структури власності вимогам законодавства України. 29 березня страховика було виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням раніше всіх ліцензій.