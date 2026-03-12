Запланована подія 2

Суд підтвердив законність заходів впливу НБУ проти фінансової компанії "Вікторія"

суд
Суд підтвердив законність заходів впливу НБУ / НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 4 березня 2026 року підтвердив правомірність дій Національного банку України щодо ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія". Позов фінустанови про скасування заходу впливу було відхилено, а судові рішення набрали законної сили.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Що порушила фінкомпанія?

У червні 2024 року Національний банк застосував до ФК "Вікторія" захід впливу у вигляді письмового застереження. Підставою стали порушення Правил організації статистичної звітності в умовах особливого періоду (Правила № 140).

Фінансова компанія не дотрималася встановленого порядку роботи зі звітністю з питань ПВК/ФТ (запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму). Зокрема, зафіксовано такі факти:

  • подання змін до статистичної звітності з порушенням визначених термінів; 
  • недотримання процедури заміни файлів та виправлення помилок у даних, що подаються до НБУ.

Суд встановив, що дії регулятора відповідали вимогам чинного законодавства, а накладене застереження є обґрунтованою реакцією на порушення порядку звітування фінансовою установою.

Нагадаємо, у лютому НБУ застосував письмове застереження до платіжної компанії.

Автор:
Тетяна Ковальчук