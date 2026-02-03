НБУ застосував письмове застереження до платіжної компанії: що відомо

Національний банк України застосував до ТОВ “Ппрофітгід” захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення законодавства на платіжному ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Захід впливу НБУ

Відповідне рішення ухвалив Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків 2 лютого 2026 року. За результатами безвиїзного нагляду було встановлено низку порушень, зокрема вимог закону "Про платіжні послуги" та правил статистичної звітності, а також положень щодо корпоративного управління, внутрішнього контролю та авторизації надавачів фінансових платіжних послуг.

ТОВ "Профітгід" зобов’язане усунути виявлені порушення та вжити заходів для їх недопущення протягом 60 календарних днів з дати отримання рішення НБУ.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouContrоl, юридична особа ТОВ "Профітгід" було зареєстровано в 2015 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основна діяльність - надання різноманітних фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення.

Додаткові види діяльності:

Інші форми грошового посередництва.

Різні види кредитування.

Бенефіціарний власник - Клименко Світлана.

Нагадаємо, НБУ оштрафував страховка - ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” на 64 000 грн за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.