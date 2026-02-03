- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ застосував письмове застереження до платіжної компанії: що відомо
Національний банк України застосував до ТОВ “Ппрофітгід” захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення законодавства на платіжному ринку.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Захід впливу НБУ
Відповідне рішення ухвалив Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків 2 лютого 2026 року. За результатами безвиїзного нагляду було встановлено низку порушень, зокрема вимог закону "Про платіжні послуги" та правил статистичної звітності, а також положень щодо корпоративного управління, внутрішнього контролю та авторизації надавачів фінансових платіжних послуг.
ТОВ "Профітгід" зобов’язане усунути виявлені порушення та вжити заходів для їх недопущення протягом 60 календарних днів з дати отримання рішення НБУ.
Що відомо про компанію
Згідно з даними YouContrоl, юридична особа ТОВ "Профітгід" було зареєстровано в 2015 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.
Основна діяльність - надання різноманітних фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення.
Додаткові види діяльності:
- Інші форми грошового посередництва.
- Різні види кредитування.
Бенефіціарний власник - Клименко Світлана.
Нагадаємо, НБУ оштрафував страховка - ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” на 64 000 грн за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.