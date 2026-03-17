НБУ оштрафував страхову компанію на понад 259 тис. грн: яка причина
Національний банк України оштрафував страхову компанію “Велес” на 259,4 тис. грн за порушення правил складання та подання звітності до регулятора.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Про заходи впливу
Нацбанк застосував заходи впливу до страхової компанії "Велес" за порушення вимог законодавства про страхування та нормативно-правових актів регулятора. До компанії застосовано штраф і письмове застереження.
Відповідні рішення 16 березня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.
- Штраф у розмірі 259, 4 тис. грн накладено за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року №123 (зі змінами). Компанія зобов’язана сплатити штраф протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням. Воно набирає чинності з моменту доведення його до відома страхової компанії "Велес".
- Крім того, Нацбанк застосував до страховика письмове застереження за порушення окремих вимог Закону України "Про страхування". Страхова компанія "Велес" також зобов’язана усунути виявлені порушення вимог нормативно-правових актів НБУ, а також причини та умови, що сприяли їх виникненню, до 16 квітня 2026 року. Рішення Комітету з нагляду також набирає чинності з дня його доведення до відома компанії.
Що відомо про компанію
Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ СК "Велес" було зареєстровано в 1998 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 39 млн грн.
Основним напрямом діяльності компанії є надання послуг зі страхування, крім страхування життя. Додатково компанія займається оцінкою ризиків і завданої шкоди, працює як страховий агент і брокер, а також надає інші супровідні послуги у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
Бенефіціарний власник - Сардарян Каріне.
Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію у страхової компанії "Кредо" через непрозору структуру власності.