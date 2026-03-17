НБУ оштрафував страхову компанію на понад 259 тис. грн: яка причина

Національний банк України оштрафував страхову компанію “Велес” на 259,4 тис. грн за порушення правил складання та подання звітності до регулятора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про заходи впливу

Нацбанк застосував заходи впливу до страхової компанії "Велес" за порушення вимог законодавства про страхування та нормативно-правових актів регулятора. До компанії застосовано штраф і письмове застереження.

Відповідні рішення 16 березня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Штраф у розмірі 259, 4 тис. грн накладено за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року №123 (зі змінами). Компанія зобов’язана сплатити штраф протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням. Воно набирає чинності з моменту доведення його до відома страхової компанії "Велес".

Крім того, Нацбанк застосував до страховика письмове застереження за порушення окремих вимог Закону України "Про страхування". Страхова компанія "Велес" також зобов’язана усунути виявлені порушення вимог нормативно-правових актів НБУ, а також причини та умови, що сприяли їх виникненню, до 16 квітня 2026 року. Рішення Комітету з нагляду також набирає чинності з дня його доведення до відома компанії.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ СК "Велес" було зареєстровано в 1998 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 39 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є надання послуг зі страхування, крім страхування життя. Додатково компанія займається оцінкою ризиків і завданої шкоди, працює як страховий агент і брокер, а також надає інші супровідні послуги у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Бенефіціарний власник - Сардарян Каріне.

