НБУ застосував заходи впливу до фінансової компанії "УМ Факторинг": яка причина

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ "УМ Факторинг" (ЄДРПОУ 40274286). Регулятор висунув вимогу виправити виявлені під час нагляду порушення та привести діяльність компанії у відповідність до чинного законодавства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Рішення про захід впливу було ухвалено 12 березня 2026 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Підставою для втручання стало порушення термінів подання звітності. Компанія не надала регулятору звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у встановлений строк.

Нацбанк зобов’язав "УМ Факторинг" усунути всі недоліки до 2 квітня 2026 року.

Адміністративний акт набирає чинності з моменту його доведення до відома компанії (надсилання поштою або на електронну адресу). Контроль за виконанням рішення здійснюється відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та Закону "Про адміністративну процедуру".

