НБУ применил меры влияния к финансовой компании "УМ Факторинг": какая причина

Национальный банк Украины применил меру влияния к ООО "УМ Факторинг" (ЕГРПОУ 40274286). Регулятор выдвинул требование исправить выявленные при надзоре нарушения и привести деятельность компании в соответствие с действующим законодательством.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение о мере влияния было принято 12 марта 2026 Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Основанием для вмешательства стало нарушение сроков подачи отчетности. Компания не предоставила регулятору отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год в установленный срок.

Нацбанк обязал " УМ Факторинг" устранить все недостатки до 2 апреля 2026 года.

Административный акт вступает в силу с момента его доведения до сведения компании (отправка по почте или по электронному адресу). Контроль за исполнением решения осуществляется в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" и Законом "Об административной процедуре".

