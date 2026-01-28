НБУ применил меру влияния к кредитному союзу "Альянс": какие ограничения наложил регулятор

Национальный банк Украины принял решение о применении к кредитному союзу "Альянс" (ЕГРПОУ 26217027) меры влияния в связи с несоблюдением им пруденциальных нормативов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Мера воздействия применена в виде ограничения до 01 июля 2026 года отдельного вида финансовых услуг, предоставляемого кредитным союзом и его обособленными подразделениями на основании стандартной лицензии. В частности, речь идет о предоставлении средств и банковских металлов в кредит членам союза.

Какие услуги ограничены?

Ограничения касаются операций в части:

заключение новых кредитных договоров, если сумма обязательств члена союза составляет более 23 тыс. грн, но не превышает 10 процентов от регулятивного капитала кредитного союза;

продление срока действия уже заключенных договоров, сумма по которым превышает 23 тыс. грн (в пределах 10 процентов от регулятивного капитала);

внесение изменений в действующие договоры, в результате которых долг члена союза составит более 23 тыс. грн (в пределах 10 процентов от регулятивного капитала).

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 января 2026 года.

Согласно статье 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" принятые Национальным банком административные акты вступают в силу со дня доведения их до сведения кредитного союза "Альянс". Днем доказывания считается день отправки решения по электронному адресу учреждения.

Ранее сообщалось, что НБУ применил к двум небанковским финучреждениям - "Лайт Финанс" и "ФК "Сварог Финанс" - меры влияния в виде отзыва лицензии и требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений.