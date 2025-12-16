Запланована подія 2

Предупреждение и потеря лицензии: НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям

НБУ
НБУ применил меры влияния к двум небанковским финкомпаниям / НБУ

Национальный банк Украины применил к двум небанковским финансовым учреждениям — "Лайт Финанс" и "ФК "Сварог Финанс" — меры влияния в виде отзыва лицензии и требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

ООО "Лайт Финанс" потеряло лицензию

К ООО "Лайт Финанс" (ЕГРПОУ 43580874) применена мера воздействия посредством отзыва лицензии на деятельность финансовой компании.

Мера влияния применена в связи с неподачей в Нацбанк:

  • в установленный в требовании регулятора срок информации и документов или их копий по вопросам деятельности общества ;
  • отчетности за сентябрь 2025, за девять месяцев 2025 года в виде файлов с показателями отчетности.

Указанные нарушения совершены финансовой компанией во второй раз в течение одного года после применения НБУ в указанное учреждение меры влияния за аналогичные нарушения.

Требование к   "ФК "Сварог Финанс"

К ООО "ФК "Сварог Финанс" (ЕГРПОУ 39425460) применена мера воздействия в виде требования об принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Мероприятие влияния применено в связи с нарушением по состоянию на 01 октября 2025 г. пруденциального требования по соблюдению норматива левериджа в соответствии с абзацем третьим подпунктом 1 пункта 8 Положения о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 22.1.

Указанное учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 05 января 2026 года.

Напомним, НБУ применил к ЧАО "Европейский страховой альянс" меру влияния в виде штрафа в размере 100 тыс. грн за нарушение сроков подачи отчетности.

Автор:
Татьяна Ковальчук