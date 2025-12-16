Попередження та втрата ліцензії: НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

Національний банк України застосував до двох небанківських фінансових установ – "Лайт Фінанс" та "ФК "Сварог Фінанс" – заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

ТОВ "Лайт Фінанс" втратило ліцензію

До ТОВ "Лайт Фінанс" (ЄДРПОУ 43580874) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Нацбанку:

у встановлений у вимозі регулятора строк інформації і документів або їх копій з питань діяльності товариства ;

звітності за вересень 2025 року, за дев’ять місяців 2025 року у вигляді файлів з показниками звітності.

Зазначені порушення вчинені фінансовою компанією вдруге протягом одного року після застосування НБУ до зазначеної установи заходу впливу за аналогічні порушення.

Вимога до "ФК " Сварог Фінанс "

До ТОВ "ФК " Сварог Фінанс " (ЄДРПОУ 39425460) застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Захід впливу застосовано у зв’язку з порушенням станом на 01 жовтня 2025 року пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 05 січня 2026 року.

