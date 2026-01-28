НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки "Альянс": які обмеження наклав регулятор

Національний банк України прийняв рішення про застосування до кредитної спілки "Альянс" (ЄДРПОУ 26217027) заходу впливу у зв’язку з недотриманням нею пруденційних нормативів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Захід впливу застосовано у вигляді обмеження до 01 липня 2026 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою та її відокремленими підрозділами на підставі стандартної ліцензії. Зокрема, йдеться про надання коштів та банківських металів у кредит членам спілки.

Які саме послуги обмежено?

Обмеження стосуються операцій у частині:

укладання нових кредитних договорів, якщо сума зобов’язань члена спілки становить понад 23 тис. грн, але не перевищує 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії вже укладених договорів, сума за якими перевищує 23 тис. грн (у межах 10 відсотків від регулятивного капіталу);

внесення змін до чинних договорів, внаслідок яких борг члена спілки становитиме понад 23 тис. грн (у межах 10 відсотків від регулятивного капіталу).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 січня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома кредитної спілки "Альянс". Днем доведення вважається день надсилання рішення на електронну адресу установи.

Раніше повідомлялося, що НБУ застосував до двох небанківських фінустанов – "Лайт Фінанс" та "ФК "Сварог Фінанс" – заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.