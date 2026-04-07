Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній: кого виключили з реєстру

Дві фінустанови залишили ринок після рішення НБУ / НБУ

Національний банк України відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ та виключив їх із Державного реєстру. Рішення ухвалено на підставі поданих компаніями заяв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор відкликав ліцензії

Національний банк України анулював ліцензії двох небанківських фінансових установ, після чого їх було виключено з Державного реєстру фінансових установ. Підставою для такого рішення стали заяви самих компаній.

Йдеться про ТОВ "Райффайзен Лізинг", яке здійснювало діяльність у сфері фінансового лізингу, а також про ПТ "Ломбард "Про100Кредит" ТОВ “Інтерінвест XXI століття і компанія", що надавало кредити під заставу та операції з банківськими металами.

Згідно з чинним положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг, обидві установи виключено з реєстру у зв’язку з відкликанням ліцензій на відповідні види діяльності.

Рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 квітня 2026 року.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Райффайзен Лізинг" зареєстроване в 2006 році.

Компанія спеціалізується на наданні послуг фінансового лізингу - зокрема, фінансуванні придбання транспорту, техніки та обладнання для бізнесу. Також здійснює операції, пов’язані з продажем і орендою транспортних засобів та спеціалізованої техніки.

Статутний капітал становить 1,24 млрд грн. Керівником із травня 2018 року є Юрій Хітренко.

Повна назва - товариство з обмеженою відповідальністю "Райффайзен Лізинг"(LLC Raiffeisen Leasing).

Засновниками компанії є:

  • Raiffeisen-Leasing International GmbH (Австрія) - 12,92%;
  • АТ "Райффайзен Банк" - 87,07%.

Органами управління є загальні збори, рада директорів та наглядова рада.

Згідно з даними YouControl, ПТ "Ломбард "Про100Кредит" ТОВ “Інтерінвест XXI століття і компанія" зареєстроване в 2008 році. 

Установа працює у сфері кредитування та спеціалізується на наданні короткострокових позик під заставу майна, а також операціях із банківськими металами у форматі ломбардного кредитування.

Статутний капітал становить 210 тис. грн. Керівником з липня 2015 року є Юлія Овдій.

Засновниками є:

  • ТОВ "Інтерінвест ХХІ століття" - 9,75%;
  • Дмитро Тележинський -  90,25% (також є кінцевим бенефіціаром).

Нагадаємо, Національний банк України запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.

Автор:
Ольга Опенько