НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній: кого виключили з реєстру

Національний банк України відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ та виключив їх із Державного реєстру. Рішення ухвалено на підставі поданих компаніями заяв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор відкликав ліцензії

Йдеться про ТОВ "Райффайзен Лізинг", яке здійснювало діяльність у сфері фінансового лізингу, а також про ПТ "Ломбард "Про100Кредит" ТОВ “Інтерінвест XXI століття і компанія", що надавало кредити під заставу та операції з банківськими металами.

Згідно з чинним положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг, обидві установи виключено з реєстру у зв’язку з відкликанням ліцензій на відповідні види діяльності.

Рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 квітня 2026 року.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Райффайзен Лізинг" зареєстроване в 2006 році.

Компанія спеціалізується на наданні послуг фінансового лізингу - зокрема, фінансуванні придбання транспорту, техніки та обладнання для бізнесу. Також здійснює операції, пов’язані з продажем і орендою транспортних засобів та спеціалізованої техніки.

Статутний капітал становить 1,24 млрд грн. Керівником із травня 2018 року є Юрій Хітренко.

Повна назва - товариство з обмеженою відповідальністю "Райффайзен Лізинг"(LLC Raiffeisen Leasing).

Засновниками компанії є:

Raiffeisen-Leasing International GmbH (Австрія) - 12,92%;

АТ "Райффайзен Банк" - 87,07%.

Органами управління є загальні збори, рада директорів та наглядова рада.

Згідно з даними YouControl, ПТ "Ломбард "Про100Кредит" ТОВ “Інтерінвест XXI століття і компанія" зареєстроване в 2008 році.

Установа працює у сфері кредитування та спеціалізується на наданні короткострокових позик під заставу майна, а також операціях із банківськими металами у форматі ломбардного кредитування.

Статутний капітал становить 210 тис. грн. Керівником з липня 2015 року є Юлія Овдій.

Засновниками є:

ТОВ "Інтерінвест ХХІ століття" - 9,75%;

Дмитро Тележинський - 90,25% (також є кінцевим бенефіціаром).

