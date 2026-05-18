Нацбанк отозвал лицензию у небанковского финансового учреждения: какая причина
Национальный банк Украины отозвал лицензию у ООО "Ассистент Финанс" и исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение было принято на основании заявления самой компании.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины отозвал у ООО "Ассист Финанс" лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления кредитных услуг и факторинга.
Как сообщили в НБУ, лицензия была отозвана на основании собственного заявления компании.
В этой связи ООО "Ассист Финанс" также исключили из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 14 мая 2026 года.
Что известно о компании
ООО "Ассист Финанс" зарегистрировано в 2018 году. Размер уставного капитала компании составляет 5,5 млн. грн.
Руководителем компании является Оксана Калашник. Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Также компания работала в сфере кредитования, взыскания платежей и сопровождения финансовых услуг.
Основателем и конечным бенефициаром указан Александр Андриевский, которому принадлежит 100% уставного капитала компании.
Юридический адрес компании зарегистрирован в Киеве.
Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания "Финхаус". Финкомпания также была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений".