Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк отозвал лицензию у небанковского финансового учреждения: какая причина

НБУ
Нацбанк отозвал лицензию у небанковского финансового учреждения / НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензию у ООО "Ассистент Финанс" и исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение было принято на основании заявления самой компании.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Нацбанк отозвал лицензию

Национальный банк Украины отозвал у ООО "Ассист Финанс" лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления кредитных услуг и факторинга.

Как сообщили в НБУ, лицензия была отозвана на основании собственного заявления компании.

В этой связи ООО "Ассист Финанс" также исключили из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 14 мая 2026 года.

Что известно о компании

ООО "Ассист Финанс" зарегистрировано в 2018 году. Размер уставного капитала компании составляет 5,5 млн. грн.

Руководителем компании является Оксана Калашник. Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Также компания работала в сфере кредитования, взыскания платежей и сопровождения финансовых услуг.

Основателем и конечным бенефициаром указан Александр Андриевский, которому принадлежит 100% уставного капитала компании.

Юридический адрес компании зарегистрирован в Киеве.

Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания "Финхаус". Финкомпания также была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений".

Автор:
Ольга Опенько