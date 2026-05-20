Финансовая компания потеряла лицензию на кредитование из-за нарушений требований НБУ

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании в ООО "ФК "Сварог Финанс" из-за повторного нарушения нормативов капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг утвердил 18 мая 2026 года.

Компания лишилась права на предоставление таких финансовых услуг, как факторинг, а также предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Причины применения меры воздействия

Основанием для такого шага стало повторное нарушение финансовой компанией обязательных для выполнения пруденциальных требований по размеру собственного капитала.

Эти нормы определены в Положении о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям, утвержденном постановлением Правления НБУ от 27 декабря 2023 г. № 192.

Такие действия регулятор квалифицировал как повторное нарушение требований Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199.

Ранее к ООО "ФК "Сварог Финанс" уже были применены требования об принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.