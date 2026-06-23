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Экономика Украины растет третий месяц подряд: какие отрасли демонстрируют лучшие показатели

ВВП, госстат
Экономика Украины растет третий месяц подряд

Экономика Украины показывает положительную динамику третьего месяца подряд. В мае 2026 г. реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Главным фактором поддержки перерабатывающей промышленности в мае стал более стабильный доступ к электроэнергии. В то же время, энергетический сектор и транспортная инфраструктура все еще ощущают последствия российских ракетных и дроновых атак.

По оценкам аналитиков ИЭД, в мае 2026 года производство электричества и распределение газа упали на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Транспортная сфера также сократилась на 4,2%, хотя темпы падения замедлились из-за низкой базы сравнения 2025 года. Что касается морских портов, то за январь-май 2026 года ими обработано 35 млн тонн грузов, а по железной дороге перевезено 3,12 млн т зерновых, что на 5,8% больше по сравнению с апрелем и является максимальным месячным показателем с начала текущего года.

Несмотря на общий спад в энергетике, четыре ключевых сектора экономики показали рост. Статистика по отраслям в мае выглядит так:

  • добывающая промышленность выросла на 6% за счет увеличения добычи газа;
  • строительство увеличило объемы примерно на 5%;
  • торговля выросла на 4,8% из-за повышения потребительского спроса населения;
  • перерабатывающая промышленность прибавила 2% благодаря лучшему обеспечению предприятий электроэнергией.

Напомним, по оценке НБУ в первом квартале 2026 года , реальный ВВП Украины сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом падение с учетом сезонного фактора составило 0,7%.

Автор:
Татьяна Ковальчук