Тихий, швидкий та з пандусами: Дніпро вивів на колії надсучасний трамвай українського виробництва

У Дніпрі на трамвайний маршрут №1 вийшов другий сучасний низькопідлоговий вагон виробництва української компанії ТОВ "Татра-Юг". Техніка закуплена у межах співпраці з міжнародними партнерами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ЦТС з посиланням на Департамент транспорту та інфраструктури м. Дніпро.

За словами заступника міського голови Дніпра Ігоря Маковцева, місто планує щомісяця отримувати додатково по одному такому вагону. За сприятливих умов, вже у вересні на ключовому маршруті курсуватимуть 5 нових трамваїв.

"Крім того, ми співпрацюємо з Європейським інвестиційним банком і зараз тривають тендерні процедури, тому є можливість придбання ще 3 таких трамваїв. Тобто ми плануємо, щоб за півтора року місто оновило трамвайний парк на 8 таких машин", — зазначив Маковцев.

Закупівля здійснюється за кредитні кошти ЄІБ у межах масштабного проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ".

Технічні характеристики та інклюзивність

Новий трисекційний вагон має 100% низький рівень підлоги та повністю пройшов техогляд й обкатку. Його ключові параметри:

Місткість: 67 посадкових місць (загальна пасажиромісткість — 260 осіб).

67 посадкових місць (загальна пасажиромісткість — 260 осіб). Комфорт: 3 кондиціонери (один для водія та два в салоні) та система опалення.

3 кондиціонери (один для водія та два в салоні) та система опалення. Доступність: обладнаний пандусами для пасажирів з інвалідністю та маломобільних груп.

обладнаний пандусами для пасажирів з інвалідністю та маломобільних груп. Енергоефективність: сучасна транзисторна система керування з рекуперацією електроенергії, низький рівень шуму та система автономного ходу до 3 км.

Наразі для роботи на нових машинах уже підготовлено 12 водіїв, які пройшли спеціалізоване навчання.

Нагадаємо, у Києві продовжують оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Місто придбало ще вісім сучасних трамвайних вагонів. Наразі п’ять нових вагонів уже працюють на лінії, а ще три найближчим часом вийдуть на маршрут. Вони курсуватимуть на маршруті №27, який сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони Києва.