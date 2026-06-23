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Тихий, быстрый и с пандусами: Днепр вывел на пути сверхсовременный трамвай украинского производства

В Днепре запустили новый безбарьерный трамвай
В Днепре запустили новый безбарьерный трамвай

В Днепре на трамвайный маршрут №1 вышел второй современный низкопольный вагон производства украинской компании ООО "Татра-Юг". Техника закуплена в рамках сотрудничества с международными партнерами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Департамент транспорта и инфраструктуры г. Днепр.

По словам заместителя городского головы Днепра Игоря Маковцева, город планирует ежемесячно получать дополнительно по одному вагону. При благоприятных условиях уже в сентябре на ключевом маршруте будут курсировать 5 новых трамваев.

"Кроме того, мы сотрудничаем с Европейским инвестиционным банком и сейчас продолжаются тендерные процедуры, поэтому есть возможность приобретения еще 3 таких трамваев. То есть мы планируем, чтобы за полтора года город обновил трамвайный парк на 8 таких машин", - отметил Маковцев.

Закупка производится за кредитные средства ЕИБ в рамках масштабного проекта "Городской общественный транспорт Украины II".

Технические характеристики и инклюзивность

Новый трехсекционный вагон имеет 100% низкий уровень пола и полностью прошел техосмотр и обкатку. Его ключевые параметры:

  • Вместимость: 67 посадочных мест (общая пассажировместимость – 260 человек).
  • Комфорт: 3 кондиционера (один для водителя и два в салоне) и система отопления.
  • Доступность: оборудован пандусами для пассажиров с инвалидностью и маломобильными группами.
  • Энергоэффективность: современная транзисторная система управления с рекуперацией электроэнергии, низкий уровень шума и система автономного хода до 3 км.

Для работы на новых машинах уже подготовлено 12 водителей, которые прошли специализированное обучение.

Напомним, в Киеве продолжают обновлять подвижной состав общественного транспорта. Город приобрел еще восемь современных трамвайных вагонов. Пять новых вагонов уже работают на линии, а еще три в ближайшее время выйдут на маршрут. Они будут курсировать на маршруте №27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы Киева.

Автор:
Татьяна Бессараб