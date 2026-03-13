Київ оновлює громадський транспорт новими низькопідлоговими трамваями

У Києві продовжують оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Місто придбало ще вісім сучасних трамвайних вагонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Київ оновлює трамвайний парк

Столиця продовжує оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Минулого року місто придбало вісім сучасних пасажирських трамвайних вагонів, виготовлених українським підприємством "Татра-Юг".

Наразі п’ять нових вагонів уже працюють на лінії, а ще три найближчим часом вийдуть на маршрут. Вони курсуватимуть на маршруті №27, який сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони Києва.

Нові трамваї мають 100% низьку підлогу, що робить їх зручними для пасажирів. Вагони оснащені системами кондиціонування та опалення, а також автоматизованою системою оплати проїзду.

Для підвищення безпеки пасажирів і водіїв у трамваях встановлено систему відеоспостереження. Крім того, транспорт адаптований для маломобільних груп населення — вагони обладнані пандусами.

Двері трамваїв також оснащені світловими та звуковими сигналами, що забезпечує додаткову безпеку під час посадки та висадки пасажирів.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.