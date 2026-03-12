На ремонт доріг до літа потрібно близько 14 млрд грн

До 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.

Як інформує Delo.ua, про це під час брифінгу повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ремонт аварійних ділянок розпочався ще у лютому. Тоді обсяг робіт становив приблизно 1–1,5 тис. кв. м на день. На початку березня стартував поточний ремонт, і темпи зросли до 25 тис. кв. м щодня, а нині сягають близько 50 тис. кв. м на день. Мета агентства — збільшити цей показник до 150 тис. кв. м на день і до кінця червня відновити всі міжнародні дороги.

Загальна потреба у фінансуванні дорожніх робіт у 2026 році, включно з капітальними ремонтами, оцінюється приблизно у 50 млрд грн. Водночас через замороження Дорожнього фонду роботи наразі фінансуються за рахунок цільових коштів.

Кабінет міністрів уже виділив на поточний ремонт доріг у 2026 році 12,6 млрд грн, частину з яких уже використано. Станом на зараз відремонтовано 385 тис. кв. м дорожнього покриття, а для подальших робіт доступні 4,6 млрд грн. Уряд також оголосив про додаткове виділення 3 млрд грн, які очікуються найближчим часом. За словами Сухомлина, цих коштів вистачить для проведення ремонтів у квітні, однак надалі знадобиться нове фінансування.

Він зазначив, що без повноцінного фінансування Дорожнього фонду забезпечити ефективну логістику в Україні складно. За оцінками агентства, торік фонд міг би акумулювати близько 120 млрд грн, а цього року — до 160 млрд грн. Навіть третини цієї суми було б достатньо для ремонту та розвитку дорожньої мережі.

За словами Сухомлина, остаточне рішення щодо відновлення роботи Дорожнього фонду має ухвалити парламент, однак навіть часткове його відновлення дозволило б стабілізувати фінансування дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.