Україні бракує 47 млрд грн на дороги: відновлення без Дорожнього фонду неможливе

Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Як інформує Delo.ua, про це розповів голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин на засіданні транспортного комітету Верховної Ради.

За словами Сухомлина, лише за останні два тижні чотири держави попередньо висловили готовність надавати кошти на українські дороги — але виключно через механізм Дорожнього фонду.

Він зазначає, що фонд дозволяє контролювати витрати через наглядові ради та відкриває можливості для будівництва доріг за моделями публічно-приватного партнерства і концесій. Без цього інструменту залучити зовнішнє фінансування фактично неможливо.

Потреба агентства на дорожні ремонти у 2026 році становить 51,3 млрд грн: 18,7 млрд — на міжнародні та національні дороги, 13,7 млрд — на регіональні й територіальні, 17,4 млрд — на обласні й районні, ще 1,5 млрд — на прифронтові.

У держбюджеті на ці цілі передбачено лише 4,6 млрд грн. Сухомлин наголосив, що за таких обсягів фінансування відремонтовані дороги просто не переживуть наступної зими. Першочергова потреба, без якої не обійтись, оцінюється ним у 15,3 млрд грн.

Відновлення Дорожнього фонду чиновник назвав необхідною умовою для того, щоб ремонти давали реальний, а не тимчасовий результат.

