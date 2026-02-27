Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Наличный курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украине не хватает 47 млрд грн на дороги: восстановление без Дорожного фонда невозможно

ремонт дороги
Украине не хватает 47 млрд грн на дороги / Агентство восстановления

Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин на заседании транспортного комитета Верховной Рады.

По словам Сухомлина, только за последние две недели четыре государства предварительно выразили готовность предоставлять средства на украинские дороги, но исключительно через механизм Дорожного фонда.

Он отмечает, что фонд позволяет контролировать расходы через наблюдательные советы и открывает возможности строительства дорог по моделям публично-частного партнерства и концессий. Без этого инструмента привлечь внешнее финансирование практически невозможно.

Потребность агентства на дорожные ремонты в 2026 году составляет 51,3 млрд грн: 18,7 млрд – на международные и национальные дороги, 13,7 млрд – на региональные и территориальные, 17,4 млрд – на областные и районные, еще 1,5 млрд – на прифронтовые.

В госбюджете на эти цели предусмотрено только 4,6 млрд. грн. Сухомлин подчеркнул, что при таких объемах финансирования отремонтированные дороги просто не переживут следующей зимой. Первоочередная потребность, без которой не обойтись, оценивается в 15,3 млрд грн.

Восстановление Дорожного фонда чиновник назвал необходимым условием для того, чтобы ремонты давали реальный, а не временный результат.

Ранее сообщалось, что, несмотря на морозы , дорожники ремонтируют трассы государственного значения в пяти областях.

Автор:
Татьяна Гойденко