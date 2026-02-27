Украине не хватает 47 млрд грн на дороги: восстановление без Дорожного фонда невозможно

Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин на заседании транспортного комитета Верховной Рады.

По словам Сухомлина, только за последние две недели четыре государства предварительно выразили готовность предоставлять средства на украинские дороги, но исключительно через механизм Дорожного фонда.

Он отмечает, что фонд позволяет контролировать расходы через наблюдательные советы и открывает возможности строительства дорог по моделям публично-частного партнерства и концессий. Без этого инструмента привлечь внешнее финансирование практически невозможно.

Потребность агентства на дорожные ремонты в 2026 году составляет 51,3 млрд грн: 18,7 млрд – на международные и национальные дороги, 13,7 млрд – на региональные и территориальные, 17,4 млрд – на областные и районные, еще 1,5 млрд – на прифронтовые.

В госбюджете на эти цели предусмотрено только 4,6 млрд. грн. Сухомлин подчеркнул, что при таких объемах финансирования отремонтированные дороги просто не переживут следующей зимой. Первоочередная потребность, без которой не обойтись, оценивается в 15,3 млрд грн.

Восстановление Дорожного фонда чиновник назвал необходимым условием для того, чтобы ремонты давали реальный, а не временный результат.

