Які дороги в Україні відремонтують першими: уряд визначив пріоритетні маршрути

Уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури

"Доручила Віце-премʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування", - наголосила прем’єрка.

За її словами ремонтні роботи мають розпочатися невідкладно, щойно погодні умови стануть сприятливими для дорожніх технологій.

У державному бюджеті на 2026 рік уже закладено кошти на відновлення автошляхів.

Водночас уряд активно працює над залученням додаткових фінансових ресурсів для розширення обсягів робіт.

Раніше повідомлялося, що попри морози дорожники ремонтують траси державного значення у п’яти областях.