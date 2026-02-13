Запланована подія 2

В Києві обмежать рух в Подільському районі через ремонт: що відомо

Обмеження руху в Києві 13 лютого через ремонт доріг / КМДА

В Києві частково обмежать рух на вулицях Кирилівській та Вишгородській у Подільському районі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Сьогодні, 13 лютого, до 17:00 в Києві буде частково обмежено рух на вулицях Кирилівській та Вишгородській у Подільському районі.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт по ліквідації ямковості. Обмеження будуть діяти на ділянках від вулиці Сирецької до вулиці Білицької та від вулиці Білицької до проспекту Європейського Союзу.

Комунальна корпорація вибачається за тимчасові незручності та радить водіям враховувати ці обмеження при плануванні свого маршруту.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.

Автор:
Ольга Опенько