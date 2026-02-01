У Києві на місяць обмежать рух Південним мостом: що трапилося

З 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежать рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Роботи виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст" у межах гарантійного ремонту конструкцій деформаційних швів на мосту та правобережній естакаді з боку села Корчувате у напрямку руху з правого на лівий берег.

Ремонтні роботи триватимуть щодня з 8:00 до 16:00 із почерговим частковим обмеженням руху на кожній смузі руху.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним було дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Наприкінці лютого 2025 року київська влада, провівши консультації з військовими, частково скасувала обмеження на рух Південним мостом, дозволивши транспортний потік у напрямку з лівого берега на правий.