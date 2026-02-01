Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,14

43,00

EUR

51,43

51,20

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве на месяц ограничат движение по Южному мосту: что случилось

Южный мост, ремонт, транспорт
Из-за ремонта частично будут закрывать полосы движения

С 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничат движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Работы будут выполнять специалисты КП "Киевавтодоргород" в рамках гарантийного ремонта конструкций деформационных швов на мосту и правобережной эстакаде со стороны села Корчеватое в направлении движения с правого на левый берег.

Ремонтные работы продлятся ежедневно с 8:00 до 16:00 с поочередным частичным ограничением движения на каждой полосе движения.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему было разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично   отменила ограничение на движение по Южному мосту, позволив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.

Автор:
Татьяна Гойденко