В Киеве на месяц ограничат движение по Южному мосту: что случилось

С 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничат движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

Работы будут выполнять специалисты КП "Киевавтодоргород" в рамках гарантийного ремонта конструкций деформационных швов на мосту и правобережной эстакаде со стороны села Корчеватое в направлении движения с правого на левый берег.

Ремонтные работы продлятся ежедневно с 8:00 до 16:00 с поочередным частичным ограничением движения на каждой полосе движения.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему было разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично отменила ограничение на движение по Южному мосту, позволив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.