В Киеве будут ограничивать движение по Южному мосту во время воздушных тревог

В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение по Южному мосту с правого на левый берег. Это касается как частных авто, так и общественного транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская администрация.

Такое решение принял Совет обороны города Киева.

Смена движения общественного транспорта

В связи с этим, в случае, когда патрульная полиция вводит временный запрет на движение транспорта по Южному мосту с правого берега Днепра на левый, автобусы № 22 и № 91 будут курсировать по измененным схемам.

Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам в зависимости от места нахождения подвижного состава на момент объявления воздушной тревоги. В то же время, маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются неизменными независимо от объявления воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги автобусы № 22, 91 будут курсировать по временным маршрутам под номерами 22-Д, 22-Т и 91-Д, 91-Т.

Если на момент введения запрета на движение автобусы находятся перед въездом на ул. Саперно-Слободскую, они будут курсировать так:

№ 22-Т "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая": ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Приднепровское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;

№ 91-Д "Ул. Анны Ахматовой - ст. м. "Голосеевская": ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. "Голосеевская" – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Приднепровское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Если запрет движения введен во время пребывания автобусов по ул. Саперно-Слободской (на участке от просп. Науки до ул. Саперно-Слободской), автобусы будут курсировать по следующим схемам:

№22-Д «Ул. Тростянецкая – ул. Медовая»: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демеевская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Приднепровское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;

№91-Д «Ул. Анны Ахматовой – ст. м. «Голосеевская»: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. «Голосеевская» – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Приднепровское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Пассажиров просят обращать внимание на номер автобусного маршрута. Именно он определяет направление и алгоритм дальнейшего движения автобуса.

О движении по Южному мосту

Напомним, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему было разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично отменила ограничение на движение по Южному мосту, позволив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.