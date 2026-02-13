Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве ограничат движение в Подольском районе из-за ремонта: что известно

ремонт
Ограничение движения в Киеве 13 февраля из-за ремонта дорог / КГГА

В Киеве частично ограничат движение по улицам Кирилловской и Вышгородской в Подольском районе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Сегодня, 13 февраля, до 17:00 в Киеве будет частично ограничено движение по улицам Кирилловской и Вышгородской в Подольском районе.

Это связано с проведением ремонтных работ по ликвидации ям. Ограничения будут действовать на участках от улицы Сырецкой до улицы Белицкой и от улицы Белицкой до проспекта Европейского Союза.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и советует водителям учитывать эти ограничения при планировании своего маршрута.

Фото 2 — В Киеве ограничат движение в Подольском районе из-за ремонта: что известно
Фото 3 — В Киеве ограничат движение в Подольском районе из-за ремонта: что известно

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.

Автор:
Ольга Опенько