В Киеве ограничат движение в Подольском районе из-за ремонта: что известно

В Киеве частично ограничат движение по улицам Кирилловской и Вышгородской в Подольском районе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Сегодня, 13 февраля, до 17:00 в Киеве будет частично ограничено движение по улицам Кирилловской и Вышгородской в Подольском районе.

Это связано с проведением ремонтных работ по ликвидации ям. Ограничения будут действовать на участках от улицы Сырецкой до улицы Белицкой и от улицы Белицкой до проспекта Европейского Союза.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и советует водителям учитывать эти ограничения при планировании своего маршрута.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.