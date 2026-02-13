- Категория
В Киеве ограничат движение в Подольском районе из-за ремонта: что известно
В Киеве частично ограничат движение по улицам Кирилловской и Вышгородской в Подольском районе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Сегодня, 13 февраля, до 17:00 в Киеве будет частично ограничено движение по улицам Кирилловской и Вышгородской в Подольском районе.
Это связано с проведением ремонтных работ по ликвидации ям. Ограничения будут действовать на участках от улицы Сырецкой до улицы Белицкой и от улицы Белицкой до проспекта Европейского Союза.
Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и советует водителям учитывать эти ограничения при планировании своего маршрута.
Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.