Ремонтные работы в Киеве: частично ограничено движение на Столичном и Набережном шоссе
В Киеве 12–13 февраля частично ограничат движение на Столичном и Набережном шоссе из-за ремонта дорог. На время работ движение будет организовано поочередно одной полосой.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт дорог в Киеве
В пятницу, 12 февраля, движение по Столичному шоссе будет частично ограничено. Дорожники будут производить ремонт ямочности возле остановки общественного транспорта "Домосфера" в первой и второй полосах в направлении Южного моста.
В Киеве 12 и 13 февраля с 8:00 до 20:00 частично будет ограничено движение на Набережном шоссе в Печерском районе. Дорожники будут ремонтировать участок от транспортной развязки у моста им. Е. А. Патона к Почтовой площади.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и советует учесть ограничения при планировании маршрута.
Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.