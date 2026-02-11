Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ремонтные работы в Киеве: частично ограничено движение на Столичном и Набережном шоссе

Ремонт дорог, дороги
Ремонт дорог в Киеве. / Freepik

В Киеве 12–13 февраля частично ограничат движение на Столичном и Набережном шоссе из-за ремонта дорог. На время работ движение будет организовано поочередно одной полосой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт дорог в Киеве

В пятницу, 12 февраля, движение по Столичному шоссе будет частично ограничено. Дорожники будут производить ремонт ямочности возле остановки общественного транспорта "Домосфера" в первой и второй полосах в направлении Южного моста.

Фото 2 — Ремонтные работы в Киеве: частично ограничено движение на Столичном и Набережном шоссе

В Киеве 12 и 13 февраля с 8:00 до 20:00 частично будет ограничено движение на Набережном шоссе в Печерском районе. Дорожники будут ремонтировать участок от транспортной развязки у моста им. Е. А. Патона к Почтовой площади.

Фото 3 — Ремонтные работы в Киеве: частично ограничено движение на Столичном и Набережном шоссе

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и советует учесть ограничения при планировании маршрута.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.

Автор:
Ольга Опенько