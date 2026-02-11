Ремонтні роботи у Києві: частково обмежено рух на Столичному та Набережному шосе

У Києві 12–13 лютого частково обмежать рух на Столичному та Набережному шосе через ремонт доріг. На час робіт рух буде організовано почергово однією смугою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт доріг у Києві

У п’ятницю, 12 лютого, рух на Столичному шосе буде частково обмежено. Дорожники проводитимуть ремонт ямковості біля зупинки громадського транспорту "Домосфера" в першій та другій смугах у напрямку Південного мосту.

У Києві 12 та 13 лютого з 8:00 до 20:00 буде частково обмежено рух на Набережному шосе в Печерському районі. Дорожники ремонтуватимуть ділянку від транспортної розв’язки біля мосту ім. Є. О. Патона до Поштової площі.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та радить врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.