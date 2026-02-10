Ремонт доріг узимку: як усувають ями та руйнування покриття в Києві

У Києві триває ліквідація ямковості на дорогах навіть узимку. Дорожники використовують холодний асфальтобетон, що дозволяє виконувати ремонт за низьких температур, у вологу погоду та під час снігопаду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ямковість на дорогах Києва

Через різкі коливання температур узимку на столичних дорогах утворюється ямковість. Щоб не допустити подальшого руйнування покриття та зменшити ризик пошкодження транспортних засобів, дорожники проводять невідкладний поточний ремонт.

Одним із найбільш ефективних методів узимку є використання холодного асфальтобетону. Ця технологія дозволяє виконувати роботи навіть за низьких температур, у вологу погоду та під час снігопаду. Водночас такий ремонт є тимчасовим рішенням до настання сприятливих умов для повноцінних планових чи капітальних робіт.

Із початку року в Києві вже ліквідовано близько 3,5 тис. кв. м руйнувань дорожнього покриття, майже половину з яких відновили саме холодним асфальтобетоном.

Роботи тривають у всіх районах столиці та продовжуватимуться доти, доки погодні умови не дозволять перейти до більш масштабних ремонтів.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.