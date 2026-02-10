Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт доріг узимку: як усувають ями та руйнування покриття в Києві

ремонт
Ліквідація ямковості в Києві: дорожники працюють у будь-яку погоду / КМДА

У Києві триває ліквідація ямковості на дорогах навіть узимку. Дорожники використовують холодний асфальтобетон, що дозволяє виконувати ремонт за низьких температур, у вологу погоду та під час снігопаду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ямковість на дорогах Києва

Через різкі коливання температур узимку на столичних дорогах утворюється ямковість. Щоб не допустити подальшого руйнування покриття та зменшити ризик пошкодження транспортних засобів, дорожники проводять невідкладний поточний ремонт.

Одним із найбільш ефективних методів узимку є використання холодного асфальтобетону. Ця технологія дозволяє виконувати роботи навіть за низьких температур, у вологу погоду та під час снігопаду. Водночас такий ремонт є тимчасовим рішенням до настання сприятливих умов для повноцінних планових чи капітальних робіт.

Із початку року в Києві вже ліквідовано близько 3,5 тис. кв. м руйнувань дорожнього покриття, майже половину з яких відновили саме холодним асфальтобетоном.

Роботи тривають у всіх районах столиці та продовжуватимуться доти, доки погодні умови не дозволять перейти до більш масштабних ремонтів.

Нагадаємо, з 31 січня до 28 лютого у Києві частково обмежено рух Південним мостовим переходом через річку Дніпро у зв’язку з проведенням ремонту деформаційних швів.

Автор:
Ольга Опенько