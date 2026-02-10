Запланована подія 2

Ремонт дорог зимой: как устраняют ямы и разрушение покрытия в Киеве

ремонт
Ликвидация ямочности в Киеве: дорожники работают в любую погоду / КГГА

В Киеве продолжается ликвидация ям на дорогах даже зимой. Дорожники используют холодный асфальтобетон, позволяющий выполнять ремонт при низких температурах, во влажную погоду и снегопад.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Ямкость на дорогах Киева

Из-за резких колебаний температур зимой на столичных дорогах появляется ямочность. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения покрытия и снизить риск повреждения транспортных средств, дорожники проводят неотложный текущий ремонт.

Одним из наиболее эффективных методов зимой является использование холодного асфальтобетона. Эта технология позволяет выполнять работы даже при низких температурах, во влажную погоду и снегопад. В то же время, такой ремонт является временным решением до наступления благоприятных условий для полноценных плановых или капитальных работ.

С начала года в Киеве уже ликвидировано около 3,5 тыс. кв. м разрушений дорожного покрытия, почти половину из которых восстановили холодным асфальтобетоном.

Работы продолжаются во всех районах столицы и будут продолжаться до тех пор, пока погодные условия не позволят перейти к более масштабным ремонтам.

Напомним, с 31 января по 28 февраля в Киеве частично ограничено движение по Южному мостовому переходу через реку Днепр в связи с проведением ремонта деформационных швов.

Ольга Опенько