- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ремонтні роботи на 18 міжнародних трасах: ліквідовано 59 тис. кв. м пошкоджень покриття
Протягом 11 березня в Україні відновлено 59 тис. м² пошкоджень покриття на дорогах державного значення, зокрема на 18 міжнародних автошляхах.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.
Ремонт доріг державного значення
Найбільші обсяги робіт виконано на трасах М-06 Київ - Чоп (10,8 тис. м²), М-05 Київ - Одеса (8,9 тис. м²), М-21 Виступовичі - Житомир —-Могилів-Подільський (3,7 тис. м²) та М-03 Київ - Харків - Довжанський (3,6 тис. м²).
Роботи виконували з використанням різних типів ремонтних матеріалів, відповідно до погодних умов. В регіонах, де сприятливі погодні умови ремонт покриття виконуються великими картами
Сьогодні, 12 березня, ремонтні роботи на основних дорогах державного значення продовжуються у всіх областях України. До робіт залучено близько 1300 фахівців. Очікується, що протягом дня буде відновлено понад 60 тис. м² пошкодженого покриття та ліквідовано аварійну ямковість.
Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.