Ремонтні роботи на 18 міжнародних трасах: ліквідовано 59 тис. кв. м пошкоджень покриття

ремонт доріг
Поточні ремонти автошляхів / Агентство відновлення

Протягом 11 березня в Україні відновлено 59 тис. м² пошкоджень покриття на дорогах державного значення, зокрема на 18 міжнародних автошляхах. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ремонт доріг державного значення

Найбільші обсяги робіт виконано на трасах М-06 Київ - Чоп (10,8 тис. м²), М-05 Київ - Одеса (8,9 тис. м²), М-21 Виступовичі - Житомир —-Могилів-Подільський (3,7 тис. м²) та М-03 Київ - Харків - Довжанський (3,6 тис. м²).

Фото 2 — Ремонтні роботи на 18 міжнародних трасах: ліквідовано 59 тис. кв. м пошкоджень покриття
Фото: Агентство відновлення

Роботи виконували з використанням різних типів ремонтних матеріалів, відповідно до погодних умов. В регіонах, де сприятливі погодні умови ремонт покриття виконуються великими картами

Сьогодні, 12 березня, ремонтні роботи на основних дорогах державного значення продовжуються у всіх областях України. До робіт залучено близько 1300 фахівців. Очікується, що протягом дня буде відновлено понад 60 тис. м² пошкодженого покриття та ліквідовано аварійну ямковість.

Фото 3 — Ремонтні роботи на 18 міжнародних трасах: ліквідовано 59 тис. кв. м пошкоджень покриття
Фото: Агентство відновлення

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько