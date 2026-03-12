Запланована подія 2

Через ремонт на кордоні з Польщею змінюють рух автомобілів

Краківець
У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху / ДПСУ

На кордоні України та Польщі у пункті пропуску “Краківець – Корчова” тимчасово змінюють організацію руху. Польська сторона розпочала ремонтні роботи на смузі оформлення легкових автомобілів на в’їзд до Польщі.

Про це інформує Delo.ua  з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Ремонт на кордоні з Польщею

На кордоні України та Польщі у пункті пропуску "Краківець – Корчова" тимчасово змінено організацію руху для легкових автомобілів. Як повідомила польська сторона, від сьогодні та протягом тижня у пункті пропуску "Корчова" триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкового транспорту на в’їзд до Польщі.

У зв’язку з проведенням робіт легкові автомобілі тимчасово перенаправлятимуть на інші смуги руху.

Станом на 10:30 черг та накопичення транспорту в обох напрямках на пункті пропуску не зафіксовано.

Громадян, які планують перетин кордону через "Краківець – Корчова", просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та стежити за подальшими оновленнями щодо ситуації на кордоні.

Нагадаємо, за підтримки ЄС на МПП “Рава-Руська” на Львівщині розпочато будівництво сучасних паркувальних майданчиків для вантажного транспорту, що підвищить пропускну здатність і безпеку руху на кордоні з Польщею.

Автор:
Ольга Опенько