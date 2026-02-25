Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Львівщині модернізують прикордонну інфраструктуру за підтримки ЄС

пункт пропуску
Інвестиції ЄС дозволяють оптимізувати транспортні потоки на кордоні / Урядовий портал

За підтримки ЄС на МПП “Рава-Руська” на Львівщині розпочато будівництво сучасних паркувальних майданчиків для вантажного транспорту, що підвищить пропускну здатність і безпеку руху на кордоні з Польщею.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Покращення прикордонної інфраструктури

У Львівській області завершено процедуру публічних закупівель і укладено договір на ремонтно-будівельні роботи в рамках проєкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська", який передбачає облаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 та км 189+500.

Реалізація проєкту передбачає створення сучасних і безпечних зон для тимчасової зупинки транспортних засобів: у Рава-Руській буде обладнано 270 паркувальних місць для вантажного транспорту.

Нові майданчики дозволять водіям відпочити та комфортно очікувати оформлення документів на кордоні, а також оптимізують транспортні потоки, скоротять черги та підвищать пропускну спроможність і безпеку руху на одному з ключових пунктів перетину державного кордону з Польщею.

Модернізація пункту пропуску "Рава-Руська" відбувається в межах міжнародної програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF). Це один із двох об’єктів у Львівській області, де облаштовують додаткові паркувальні майданчики для вантажного транспорту в рамках інфраструктурного проєкту CEF. Роботи спрямовані на підвищення пропускної спроможності та безпеки руху на кордоні з Польщею.

Додамо, цього року у міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні розпочали пропуск пішоходів і велосипедистів. 

Автор:
Ольга Опенько