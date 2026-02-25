На Львівщині модернізують прикордонну інфраструктуру за підтримки ЄС

За підтримки ЄС на МПП “Рава-Руська” на Львівщині розпочато будівництво сучасних паркувальних майданчиків для вантажного транспорту, що підвищить пропускну здатність і безпеку руху на кордоні з Польщею.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Покращення прикордонної інфраструктури

У Львівській області завершено процедуру публічних закупівель і укладено договір на ремонтно-будівельні роботи в рамках проєкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська", який передбачає облаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 та км 189+500.

Реалізація проєкту передбачає створення сучасних і безпечних зон для тимчасової зупинки транспортних засобів: у Рава-Руській буде обладнано 270 паркувальних місць для вантажного транспорту.

Нові майданчики дозволять водіям відпочити та комфортно очікувати оформлення документів на кордоні, а також оптимізують транспортні потоки, скоротять черги та підвищать пропускну спроможність і безпеку руху на одному з ключових пунктів перетину державного кордону з Польщею.

Модернізація пункту пропуску "Рава-Руська" відбувається в межах міжнародної програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF). Це один із двох об’єктів у Львівській області, де облаштовують додаткові паркувальні майданчики для вантажного транспорту в рамках інфраструктурного проєкту CEF. Роботи спрямовані на підвищення пропускної спроможності та безпеки руху на кордоні з Польщею.

Додамо, цього року у міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні розпочали пропуск пішоходів і велосипедистів.