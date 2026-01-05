Запланована подія 2

На кордоні України та Словаччини запрацював пішохідний пункт пропуску

У міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні розпочали пропуск пішоходів і велосипедистів. Новий формат перетину кордону вже користується попитом серед громадян.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення митної служби.

Станом на 5 січня пішохідною смугою скористалися майже тисяча осіб. Найбільше громадян було оформлено на в’їзд в Україну — 855 осіб, тоді як з України виїхали 90 осіб.

Запровадження пішохідного руху стало можливим після набрання чинності Протоколом між урядами Україна та Словаччина про пункти пропуску через спільний державний кордон, який було підписано у жовтні минулого року.

Документ передбачає облаштування пішохідної смуги в пункті пропуску, що раніше функціонував виключно для автомобільного сполучення.

Пропуск пішоходів і велосипедистів у пункті "Ужгород – Вишнє Нємецьке" здійснюється цілодобово з проведенням повного митного та прикордонного контролю.

Нагадаємо, "Ужгород – Вишнє Нємецьке" запустити шляхом реконструкції існуючого пішоходу переходу "Малі Селменці – Вельке Слеменце".

Автор:
Тетяна Гойденко